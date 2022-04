James THOMPSON

Bonjour et merci de l'intérêt porté à mon profil!



De double culture franco-britannique, j'ai très vite été attiré par le développement commercial notamment à l'international.

C'est après une période d'expatriation de 6 années durant lesquelles j'ai occupé des fonctions de développement et d'encadrement commercial à l'export que j'ai décidé de m'installer dans la région lyonnaise dès le mois de septembre.

C'est à Vienne que j'ai créée et implanté la marque Alter Nutrition, la première marque de Whey proteine certifiée BIO et LABEL-V en France.

Les produits de la société sont 100% certifiés bio et garantis sans ajouts d'ingrédients chimiques ni de soja en plus d'être certifiés LABEL-V.



Mes compétences :

Vente

Commercial export

Export

Marketing

Négociation

Contrôle de gestion

Management

Volontariat international en entreprise

Communication

Afrique de l'ouest

Gestion de la relation client

Bio

Dom

Agroalimentaire

Management commercial

Gestion budgétaire

Grands comptes

Étude de marché

Accompagnement au changement

Merchandising

Afrique

B2B2C

B2B

Key account management

Traduction anglais français