Enseignant-chercheur dans la concentration de macroéconométrie, méthodes et modèles macroéconomiques. Nous nous intéressons également à l'économétrie non paramétrique et semi-paramétrique qui sont des outils d'analyse complémentaires aux méthodes paramétriques. Nous nous concentrons également sur l'analyse des politiques économiques en recourant aux modèles macroéconomiques tels que le DSGE et le MEGC.