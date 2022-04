Jamet PASCAL

Optimum Sécurité est une entreprise de sécurité privée, créée en 1994.

Depuis 2015 elle fait partie du Groupe Atrium Perspectives.

Cette entité a un rôle d’animation et de conseil auprès d’Optimum Sécurité et de ABG Sécurité, rachetée en 2015 et basée à Saint Nazaire. ABG Sécurité exerce elle aussi, dans le domaine de la sécurité privée.



Ces 2 entreprises proposent des services de gardiennage (ou guarding), de sécurité mobile (interventions sur alarmes et rondes de sécurité) et de sécurisation d’événements (ex. La Folle Journée de Nantes, Royal de Luxe, Salon professionnel Artibat...).



Nous sommes donc en mesure de vous proposer des prestations d’Agents de sécurité, d’Agents de sécurité incendie (Ssiap), d’Agents de sécurité mobile et d’Agents de sécurité cynophiles (Maîtres-chiens).

Nos 60 collaborateurs en CDI sont polyvalents et possèdent une carte professionnelle à jour.



