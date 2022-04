Jameux GILLES

Dix neuf années, au sein d’une franchise nationale de dépôt-vente de biens d’équipement de la maison, m’ont apporté la passion du commerce, le goût pour le merchandising, l’expérience du management et la maîtrise d’une gestion financière et comptable.



Mon parcours m’a amené à superviser en toute autonomie, les filiales du groupe LA TROCANTE. Homme de terrain, je me devais de faire progresser le résultat d’exploitation de ces unités, par la progression du CA, l'optimisation des marges et la rationalisation des coûts de fonctionnements.

Puis j’ai pris pendant 2 ans, la gérance du magasin de TOURS, référence nationale dans le secteur du Dépôt-vente par son CA, sa structure et ses résultats.

Mon rattachement à la franchise m’a ouvert aux relations franchisés-franchiseur, avec une participation aux ouvertures, une intervention dans la formation et une implication dans les réunions régionales et nationales de groupe.



Néanmoins, cette période, bien que très enrichissante, ne me permettait pas d’assouvir mon envie d’entrepreneuriat et je décidais donc de reprendre un magasin de cette enseigne. La mise en pratique de mon expérience a permis de redresser rapidement cette société ; l’obligation de transférer mon activité, face à un concept en perte de vitesse, m’a amené à clôturer mon entreprise.

J’ai conscience de la particularité de mon parcours, celui-ci peut étonner voire questionner, pour autant il retrace des moments de découvertes, d’apprentissages, d’échanges et de réalisations. Il est riche d’une expérience que je souhaiterais mettre à votre profit.





Mes compétences :

Formation

Developpement de structures commerciales

Gestion d'entreprises

Manageur commercial