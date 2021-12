Bertrand DE VERNEUIL

Les commentaires de mes collaborateurs ou de mes collègues sont :

. Homme de terrain, enthousiaste, recherchant, appréciant l'innovation et la créativité.

. Homme de challenges considérés comme inaccessibles pour les autres.



Mon charisme naturel et mon leadership me donnent la capacité de motiver des équipes de commerciaux, des clients, avec des objectifs ambitieux mais stratégiques.

Aujourd'hui, mes leviers sont :

. Développer des partenariats.

. Comprendre les enjeux et les stratégies des distributeurs (négociants et coopératives) et transformer les ventes BtoC en BtoB.

. Initier et former mes chefs de vente au management et coaching de proximité.

. Favoriser des facteurs de réussites pour l'épanouissement de chacun des vendeurs.











Mes compétences :

Commercial

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Définition des objectifs et des cibles

Intégration de salariés

Définir la strategie

Innovation produit

Animation de réunions

Animateur commercial

Lancement nouveaux produits

Dynamiser et optimiser les équipes et les out

Gestion de centre de profit / compte d'exploi

Management

Gestion centre de profit

Innovation