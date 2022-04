Jamil BAGHDADI

Ayant une formation d'ingénieur avec une forte spécialisation en logistique industrielle, je côtoie le monde du transport et de la logistique depuis plus de 13 ans. Mes experiences en tant que responsable planning puis commissionnaire de transport pour un grand groupe industriel m'ont permis d'etre maintenant en mesure de maitriser l'ensemble des problématiques d'une organisation logistique d'envergure internationale.



depuis quelques années, je suis devenu adepte des méthodologies de gestion de la performance du type "7 habits of the highly effective people". Elle m'ont permis d'accroître mon efficacité et ma maîtrise.



Je me passionne également pour la méthodologie 6 sigma qui, à mon sens, donne une vrai dimension à un ingénieur. Il y a une approche scientifique qui fait l'essence du métier d'ingénieur.

pour ma part je suis certifié Green Belt et responsable deploiement 6sigma de mon unité.



avec un fort tempérament, virant parfois à "l'aboyeur de service", je suis avant tout un passionné, et je suis chauvin. Je crois fortement qu'en France nous avons les capacités et les compétences pour avoir une place de choix dans le concert de la mondialisation, si tant est que l'on cesse de perdre notre énergie à vouloir rester sur nos acquis.



Mes aspirations visent à prendre en main le destin d'une organisation logistique plus diversifiée afin de la rendre la plus efficace, rentable et productive possible tout en assurant un model de management propice à l'epannouissement de mes collaborateurs. En effet je crois que c'est une condition sine qua non pour etre un vrai leader.



Mes compétences :

6 sigma

Transport

Logistique

France

Transport Management System

Six Sigma

Gestion de projet