Ayant une très grande expérience de plus de 36 ans dans la gestion Administrative (Ressources Humaines, suivi des carrières, « Paie », la Gestion des conflits, Élaboration des statuts, règlements internes et le Dialogue social. Gestion de la Documentation, avec aussi une connaissance en Comptabilité ...),

je travail aussi en free-lins conseils et consulting



Mes compétences :

Communication interne

Plan social

Animation de formations

Conseil RH