Jamila AIT SALAH

Aujourd'hui, Adjointe à la direction des Opérations dont la mission principale est de garantir une qualité de service irréprochable et un produit de qualité à nos clients :

Cela passe par la gestion et la formation de 180 opérateurs, 22 assistants, 7 agents de maitrise.

Mes objectifs: organiser, former, manager, évaluer et suivre mes équipes dans le but d'apporter une qualité de service optimale à nos clients.



le personnel travaillant aux opérations est dispatché dans 5 pôles:



LES ATTRACTIONS,

L'ACCUEIL,

L'ACCUEIL SPECTACLE,

LES PARKINGS,

LA PROPRETE.





les différents domaines de compétence.



Ressources humaines :

- mes équipes d'Agents de maitrises et moi recrutons tout notre personnel saisonnier.

- Organisation de la journée d'intégration,

- Gestion des formations de chaque opérateurs,

- Planification et gestion du temps de travail,

- Gestion des heures effectives et modulation,

- Sanctions et Entretien disciplinaire.



Management des équipes.

- Animation de briefing et motivation du personnel,

- Vérification de la mise en place des opérateurs et du respect des procédures de fonctionnement,

- Contrôle du respect du process de formation et des évaluations.

- Gestion des heures travaillées en rapport avec le budget.

- Garant du respect de l'image

- Statistiques et tableaux de bord quotidien des différents pôles.

- Mise en place opérationnelle des évenementiels. (presse, VIP, Délégation, Politique...)

...



Intersaisons.



- Durant les intersaisons, je travaille avec mon équipe sur la conception de module de formation multimédia (e-learning), ainsi que sur la mise à jour des procédures de fonctionnement selon l'évolution des normes européennes.