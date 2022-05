Teddy VANDRISSE

Sportif et compétiteur dans l’âme, les nouveaux challenges rythment mes choix de carrière.Ouvert au changement, j’ai une grande capacité d’adaptation qui me permet de m’acclimater à des situations variées.

J'ai une fâcheuse tendance à me dire que rien n'est impossible, il faut juste beaucoup de courage pour y arriver...



Mes compétences :

Loisirs

Sport

Management

Tourisme

Gestion de projet

Événementiel sportif

Gestion événementielle

Direction générale

Gestion des ressources humaines