Jamila BELBACHIR

En 13 années dans le secteur de l'assurances : voir mon CV vidéo : http://www.bit.ly/1HvFpqg

Entre autre, du particulier :

* J'ai souscrit des contrats auto, moto, habitation, navi plaisance, santé, épargne, retraite, réserve d'argent.

* J'ai réglé des sinistres auto et habitation, en application des conventions IRSA et CIDRE.

Puis, de l'entreprise :

* J'ai appréhendé les besoins de mes clients professionnels ou industriels pour leur présenter les meilleures garanties en phase avec leurs besoins.

* J'ai négocié avec les assureurs, les conditions de garanties, de franchises et de tarifs.

* J'ai souscrit les garanties chantier, exploitation, RC, bris de machines, dommages aux biens, incendie .......

J'aime mon métier du fait de sa complexité et sa technicité. J'aime le partage des idées et du savoir.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

ASSURANCE RISQUES INDUSTRIELS

Négociation commerciale

Aisance relationelle en B to B

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS

Management