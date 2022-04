Jamila BENTAHRA

Je suis une jeune femme dynamique à la recherche d'un poste d'Ingénieur dâ€affaires en France ou en Suisse.

Dans le secteur de lâ€Informatique, des télécommunications, de lâ€Editique et du Marketing Direct, ou dans une société d'Intégration de solutions intelligentes.

Déterminée à atteindre les objectifs fixés, je suis passionnée par mon métier : celui d'écouter et d'analyser les attentes de mes clients pour répondre à leur(s) problématique(s) et attente(s) en mettant en place une ou des stratégies correspondant aux attentes et développement de mes clients.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Négociation

Informatique

Gestion de la relation client