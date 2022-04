Jamila BOUHAIK

Comme acheteuse ,Je dois trouver les meilleurs produits au meilleur rapport qualité/prix pour répondre aux besoins de mon entreprise. Dans ce cadre, je négocie les achats auprès de mes différents fournisseurs en tenant compte de divers critères (qualité, coût, délais). Mes principales activités consistent à :

analyser les besoins de l'entreprise,

prospecter les fournisseurs et analyser les produits,

négocier avec les fournisseurs,

conclure et établir des contrats,

assurer une veille permanente sur les produits et les fournisseurs.



Mes compétences :

CCNA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MOT Testing