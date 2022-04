Jamila BOUSMAÏ

Après avoir effectuer ma dernière année d'étude à l'IAE, je souhaitais m'investir au sein des systèmes d'informations dans l'informatique de gestion.

Mon dynamisme et mon adaptabilité m'ont permis d'évoluer pendant plusieurs années au sein d'une société de services en ingénierie informatique.



J'ai pu améliorer mon professionnalisme sur deux composantes : technique et métier. J'ai également appréhendé des architectures complexes sur des technologies diverses.



J'ai évolué dans les métiers de l'assurance (gestion de contrat d'assurance vie, encaissement/décaissement) et dans la gestion d'électricité (facturation d'électricité, distribution d'électricité).



Aujourd'hui, je consacre mon expérience dans les fonctions de la maîtrise d'ouvrage, assistance à la maîtrise d'ouvrage et je suis en relation permanente entre la MOA, la MOE et la gestion.

Je voue à ce domaine un attachement certain car il correspond pleinement à ma personnalité et donc contribue à mon épanouissement personnel et professionnel.



------------------ jamilabousmai@yahoo.fr -----------------------



Mes compétences :

AMOA

BPM

Conception

Conception fonctionnelle

EAI

Homologation

Homologation Recette Test

MOA

MOA & AMOA

Test