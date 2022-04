Jamila CHENTOUF

Médecin de formation (université d'alger) spécialiste en échographie générale (hôpital AZVUB BRUXELLES), 17ans d'expérience en santé publique (pédiatrie, radiologie, néphrologie , médecine générale).Formation MEDICO-MARKETING (Marketing and medical Pfizer academy/Institut du management médical):Plus de 10 ans d'expérience professionnelle en industrie pharmaceutique (Pfizer, GLAXOSMITHKLINE et à présent j'ai rejoint BRISTOL MEYERS SQUIBB) où j'ai occupé différentes positions :Responsable de gamme de produits du système nerveux central plus un Antiinflammatoire non stéroidien (pfizer);Directeur médical; CONSULTANTE MEDICO-MARKETING (gsk);Business unit manager (BMS)



