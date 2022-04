Jamila DALIL ESSAKALI

Docteur en Chimie Appliquée et Génie des Procédés Industriels de l'Université Pierre & Marie Curie Paris VI et Conservatoire National des arts et Métiers Paris.



Depuis 1991-1996, Responsable Recherches & Etudes au Groupe OCP.



Depuis 1996-2008, Responsable du Laboratoire Central de contrôle Qualité et environnement du Site de Jorf Lasfar du Groupe OCP.



2008-2010, Chef de service de l'équipe recherches de l'antenne CERPHOS à Jorf au Groupe OCP.

2010-à aujourd'hui Responsable Département Analyses et Assurance Qualité à la direction R&D OCP SA



2010-2011 Gestion Ressources Humaines de la Direction R&D, Pôle Industriel, Groupe OCP SA.



Depuis 2004,Expert et auditeur technique qualifiée par le Ministère du Commerce et d'Industrie Marocain pour l'accréditation des laboratoires en analyses chimiques et physico-chimiques.



Accompagnement et assistance techniques des laboratoires pour l'accréditation : Système management Qualité, audit qualité, validation des méthodes,Calculs d'incertitudes, métrologie des laboratoires.