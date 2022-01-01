Jamila DEHRI

Levallois-Perret2009 - maintenantTABLEAUX DE BORD
ENVOI DE PROPOSITIONS COMMERCIALES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE
TENU DE TABLEAU DE BORD DU SERVICE (DU CA, DES PRODUITS...)
PASSATION DE COMMANDES
DEBLOCAGE DE COMMANDES
AVOIR/REFACTURATION
CONTACT CLIENT
FORMATION
CREATION DE DOSSIERS PHARMACIENS AFIN QUE LES VISITEURS MEDICAUX PUISSENT DEMARCHER LES MEDECINS
VEILLE DES ANNONDES DES AO
ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES
ENVOI DES DOSSIERS+SPECIMENS
Solvay PHARMA
- Apprentie puis intérimaire Assistante des Marchés Hospitaliers
Paris2007 - 2009PRISE EN CHARGE DES AO DE LA DETECTION A L'ENVOI
PAPIER OU DEMATERIALISE EN PASSANT PAR LA LECTURE DU CAHIER DES CHARGES.
TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRIX/ RECONDUCTIONS...
CREATION DOSSIER PHARMACIEN
SUIVI DU CA POUR LE CANAL HOPITAL