Menu

Jamila DEHRI

Levallois-Perret

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Pierrefitte dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • SANDOZ - ASSISTANTE DES MARCHES HOSPITALIERS

    Levallois-Perret 2009 - maintenant TABLEAUX DE BORD
    ENVOI DE PROPOSITIONS COMMERCIALES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE
    TENU DE TABLEAU DE BORD DU SERVICE (DU CA, DES PRODUITS...)
    PASSATION DE COMMANDES
    DEBLOCAGE DE COMMANDES
    AVOIR/REFACTURATION
    CONTACT CLIENT
    FORMATION
    CREATION DE DOSSIERS PHARMACIENS AFIN QUE LES VISITEURS MEDICAUX PUISSENT DEMARCHER LES MEDECINS
    VEILLE DES ANNONDES DES AO
    ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES
    ENVOI DES DOSSIERS+SPECIMENS

  • Solvay PHARMA - Apprentie puis intérimaire Assistante des Marchés Hospitaliers

    Paris 2007 - 2009 PRISE EN CHARGE DES AO DE LA DETECTION A L'ENVOI
    PAPIER OU DEMATERIALISE EN PASSANT PAR LA LECTURE DU CAHIER DES CHARGES.
    TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRIX/ RECONDUCTIONS...
    CREATION DOSSIER PHARMACIEN
    SUIVI DU CA POUR LE CANAL HOPITAL

Formations

  • CNAM

    La Plaine Saint Denis 2007 - 2009

Réseau