Jamila GHATASSE

Beauty comme vous savez traduit sur mon vrais prenom Jamila

voila, je fais artiste peintre comme mes vrais loisirs et par mes etudes artistiques des ARTS ceux ci me melent vers un trajet de profession de domaine artistique aussi comme: Designer & creatrice artistique publicitaire & responsable artistique sur le domaine de l'impression et d'edition ,,j'aime mon domaine je le fais professionellemt et par amour aussi pour but de fondre mon propre projet ,, je vous invite a etre dans mon reseau artistique si vous voulez des conseils dont je peux etre utile, merci - Beauty



Mes compétences :

Communication

Publicité

Adobe Photoshop

Graphisme

Art

Arts plastiques

Formateur

Création

Promotion

Adobe Illustrator

Web

Réseaux sociaux