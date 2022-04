Jamila OUASTI

Rattaché au Chef des Ventes je travaille en synergie avec les forces de vente terrain en prenant les rendez-vous et en assurant le suivi administratif j’ai également un rôle d’interface entre le service marketing et commercial.

J’ai aussi pour mission de développer les ventes des produits et services de mon entreprise. A ce titre, j’ai la responsabilité des bonnes relations avec mes clients. J’assure un suivi client grâce à une parfaite qualité de service. je renseigne et conseille le client avec un objectif instaurer une relation de confiance et fidéliser le client sur le long terme.



J'aimerai évoluer en tant qu’Account Manager, je souhaite gérer un certain nombre de clients de mon entreprise. réfléchir avec ces clients (accounts) et investir de différentes manières dans ces accounts. De cette façon, développez une stratégie de vente pour mes clients sur base de leurs désirs et attentes. Examinez aussi s’ils sont satisfaits de mes produits ou services et s’il y a moyen d’améliorer l’une ou l’autre chose



Mes compétences :

Relation Clients

Avant vente

Partenariat distribution

Service de gestion

Communication unifiees