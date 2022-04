Jamila SAGNA

Je suis ingénieure dans les domaines qualité sécurité environnement. Mon objectif c'est de trouver un emploi dans l'un de ces domaines principalement en management de la qualité et/ou de sécurité et des risques industriels.





Mes compétences :

Auditeur Interne Qualité iso 9001

Iso 9001

Iso 14001

OHSAS 18 001

Sécurité incendie

ISO 26 000

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Lean six sigma

EFQM

OFFICE 2007

Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé

Risques professionnels

Habilitation électrique B0 ET H0V

risque amiante

Habilitation gaz

ATEX

Risques industriels

Audit interne