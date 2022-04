Jamin SOPHIE

Je suis originaire du Maine et Loire (Angers), arrivée à Paris depuis Aout 2007, mon but était professionnel, je pensais que dans cette grande ville, je pouvais trouver des pistes pour me reconvertir professionnellement.



Educatrice depuis 20 ans, je m'occupe de jeunes en difficultés sociales (autonomisation, réinsertion professionnelle ou autre, socialisation....), avec en parallèle d'autres fonctions dans le social et l'animation,et je souhaite me reconvertir professionnellement dans des domaines du "conseils en aménagement, agencement et décoration d'intérieur, la mode ou relooking, organisatrice évènementielle ou démonstratrice dans des boutique".Je reste à ce jour indécise mais toutes ces professions m'attire et je suis à la recherche de ma voie....



A cette fin, j'ai débuté une formation à distance de "Décoration d'intérieur, étalagiste. J'ai également effectué des agencements de vitrines chez des commerçants, des aménagements et de la décoration chez des particuliers.

Dans d'autres domaines j'ai fait du maquillage non esthétique, des défilés de mode pour des petites chaines. Organisée des soirées, des journées évènementielles et démonstratrice dans des boutiques de luxe.



Bien que débutante, je suis réellement motivée pour découvrir ces divers univers, et enfin trouver une autre voie.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences telles que le travail en équipe avec d'autres corps de métiers, la diplomatie, le sens du contact, la relation, l'écoute, le conseil, l'accompagnement, la compréhension.

Ces savoirs faire et savoir être sont un réel atout permettant de prendre en compte les besoins d'autrui.



J'aimerai également dire qu'il est très difficile dans une grande ville de se faire un réseau social, et de plus j'ai une profession très fermée avec des horaires en décalages.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Attentive

Diplomate

dynamique

Ecoute

Patiente