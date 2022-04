Jamjuree JANJORN

La mode a toujours été ma grande passion. Depuis mon enfance, j'ai été rapidement douée aux travaux manuels et ai développé un goût artistique sur plusieurs domaines (décoration florale, confection de robes et fabrication d'objet en matière recyclée).



Je cherche à continuer sur la voie de la Mode et pouvoir continuer à créer des vêtements.



Je m'adapte et apprend très vite. Je suis passionnée et très motivée.



N'hésiter pas à me contacter.



Mes compétences :

Mode

Stylisme