Jan TONELLATO

Directeur artistique digital avec 15 ans dexpérience

Demandez mon book en message privé

Thinker & Maker, je conçois et réalise vos projets dans une démarche Ux + Créa + Tech en pleine connaissance des opportunités et contraintes du medium digital.

Freelance depuis une dizaine d'années, je suis intervenu auprès d'entreprises de divers horizons comme la grande distribution, la téléphonie, l'architecture, la mode, le luxe.

Mes missions sont également diverses, tel que le design de logos, la conception de chartes graphiques, le design de sites Internet, la direction artistique et la création de projets print.



Grâce à un parcours multidisciplinaire, je vous propose une approche fonctionnelle et élégante à la conception de vos interfaces et dispositifs de communication, tout en restant vigilant aux académismes du graphisme et à ses tendances.



Diplômé en psychologie cognitive, jintègre à ma réflexion les concepts de perception, attention, mémoire afin de faciliter les usages sur tous les dispositifs de communication.



À laise avec la programmation web et les nouvelles technologies, jaborde vos projets avec une vision globale, communiquant efficacement avec tous les acteurs dun projet numérique.