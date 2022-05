Jana HAMZÉ

Rattachée au Responsable des Etudes Marketing, mes principales missions consistent à collecter et analyser des informations qualitatives et quantitatives, issues aussi bien de nos Systèmes d'Informations que des études que nous menons.

Ces informations permettent ensuite d'émettre des recommandations pour aider à la prise de décision, et notamment à la définition de la stratégie marketing et commerciale.



Mes compétences :

programmation

Analyses statistiques

datamining

CRM

base de données

Études quantitatives