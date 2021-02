Ismaël HAMZÉ

Diplômé de Télécom Physique Strasbourg (Diplôme d'ingénieur, Promotion 2009) et de l'Université de Strasbourg (Master 2 Recherche, Promotion 2009), je travaille actuellement pour Altran, groupe spécialisé dans le conseil en ingénierie.



Mes expériences professionnelles se concentrent sur deux activités:

- Le suivi des procédés de fabrication industriel via les outils qualité MSA, SPC, FMEA (secteurs aéronautique et électronique),

- L'ingénierie système et le suivi des méthodes applicables pour la gestion des exigences dans le domaine aéronautique.



Je m’investis également dans des activités associatives et culturels pour l'organisation d'événements autour des langues et des arts et cultures dans le monde.



Mes compétences :

MATLAB

Labview

Qualité

C++

Cadence

C

SAP

AMDEC / FMEA

Measurement System Analysis

Statistical Process Control