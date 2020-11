Jane BATISTA

Bonjour à vous et merci de votre visite!



Durant plusieurs années, jai pu acquérir

des expériences avec le travail saisonnier dans les

résidences hotellières et dans la restauration.

Cest donc avec motivation

que jai créée lentreprise LAbeille Propreté

dans une zone touristique du sud de la France.



Forte de mes formations en comptabilité, secrétariat,

gestion dentreprise familiale

et aimant le travail bien fait, je me suis

lancé dans cette filière Nettoyage tous locaux.

( site: http://www.labeille-proprete.com)