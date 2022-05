Stéphane VASSEUR

Je suis specialisé dans la vente de produits d'entretien, et matériel de nettoyage depuis près de 30 ans,

Je rentre chez Argos Hygiène en 1989 comme commercial.

En 2007 je crée SV HYGIENE DISTRIBUTION.

Aujourd'hui, afin de toujours progrésser dans mon activité, j'intègre la société Boma.

Fort de cette expérience et soucieux de satisfaire au mieux la clientèle, je commercialise des produits d'entretien à marque Boma et propose des solutions innoventes.



Mes compétences :

Développement commercial

Nettoyage

Marketing

Négociation

Management