Jaouad REMCH

• Manageur d'équipe avec une forte expérience en Support Client

• Compétences techniques dans plusieurs domaines: négociation et vente, mécanique, informatique

• Capacité à gérer des situations de crise et d'urgence

• Excellent en travail en équipe ou en mode autonome, efficace en mode projet

• Ici pour faire avancer ma carrière et vous apporter ma plus-value



Mes compétences :

Vente

Management de proximité

Commerce B2B

Commerce international

Sciences de l'ingénieur

Conduite de projet

Négociation commerciale