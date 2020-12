Jasmine KALKAN

Je me présente en tant que Téléconseillère.



C'est avec une réelle motivation que je souhaite désormais apprendre et intégrer une entreprise qui soit en relation avec mes attentes.

Les qualités qui me caractérisent telles que la motivation, la patience, le sens de l'écoute et du service, souriante et mes aptitudes au contact client m'incitent à évoluer dans le secteur de la téléphonie.

Accueil, conseil, gestion des demandes, réception des appels entrants et sortants sont des tâches que je souhaiterais mettre en œuvre afin d'optimiser l'entreprise.



Mes compétences :

Attentive

autonome

dynamique

Ecoute

Organisé

polyvalente

Rigoureuse

Sens de l'écoute

Sérieuse