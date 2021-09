Jc BORDICHINI

Je suis Formateur depuis 1999 et Consultant depuis 1986.



J'assure un enseignement fondamental et spécifique pour vos formations en Bac+2, Licence et Master.

Les différents enseignements portent sur le marketing, la stratégie, la gestion, le e-commerce, la gestion de projet web marketing, le management commercial.

Mon plus ? Disponible, rigoureux, je mets en outre à disposition un grand nombre de supports de haute qualité. Je conçois et anime des Jeux d'entreprise, je propose clé en main des Workshop, et bien d'autres actions.



En Conseil en entreprise, je réalise vos études de marché pour vous assurer une stratégie marketing vente optimale. Mais, plus encore je mets à votre disposition mon expérience du cross-canal. En effet, l’action commerciale se nourrit des différents « points de contacts » de votre entreprise.

Car il faut revoir le marketing à l’aune de ce nouveau concept : les points de contact avec votre clientèle.

Et outre la clientèle: les prospects et les leads.



Mes compétences :

Elearning

Création d'entreprise

OpenERP

Marketing

Parachutisme

Latex TexMaker

Scenari Chain 4.1

Audit commercial

Plateforme de e-learning CLAROLINE 10.11

Dolibarr