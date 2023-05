Jce Du Mâconnais Val De Saône JCE

La Jeune Chambre Economique du Mâconnais Val de Saône est une association de loi 1901, crée en 1960. Elle rassemble des hommes et des femmes, des citoyens de 18 à 40 ans, d’horizons divers qui s’impliquent pour la cité autour de 4 axes :



-Agir pour l’emploi

-Préserver la Planète

-Développer l’économie

-Aménager son territoire.



Depuis sa création, les membres Mâconnais ont réalisé près de 250 actions.



L’Association locale est affiliée à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), reconnue d’utilité publique en 1976. L’organisation nationale, la JCEF, fédère les 150 associations locales sur l’ensemble du territoire et compte plus de 2000 membres qui réalisent chaque année près de 600 projets.



Nous sommes en 2015, une trentaine de Jeunes Citoyens Entreprenants d'horizons sociaux-professionnels différents, qui ont un même objectif, apprendre par l'action, agir pour la communauté pour impulsez des solutions nouvelles, innovantes et s'ouvrir au Monde. Toute personne qui souhaite s'engager pour les autres, donc dans l'intérêt général et contribuer à un monde meilleur, l'action commence par le local !



Nous réalisons deux à trois fois par an des soirées de développement dans des restaurants de Mâcon pour faire découvrir notre association auprès des jeunes actifs ou futurs actifs, pour être ou bien devenir acteur de son avenir, acteur de son territoire et ainsi adhérer à un réseau de jeunes citoyens du Mâconnais Val de Saône.



Les actions terminées en 2015 de la JCE du Mâconnais Val de Saône :



- Rêves de Gosse (action sur l'acceptation de la différence),

- Forum sur l'Economie Circulaire (Théme National JCEF 2014).



Les projets en cours (en 2015) à la JCE du Mâconnais Val de Saône :



- MAC'On (Etude et diagnostic sur la dynamisation et la vie du centre-ville de Mâcon),

- Table-ronde "Domotique, Solidarité, Confort et Santé" le 6 octobre à la CCI Mâcon (14h-17h30),

- Action Voie et Moyens Québec 2016,

- Parlem'Entreprise 2015,

- Soirée 55 ans de la JCE du Mâconnais Val de Saône.



2015, c'est l'année de tous les possibles pour créer un nouvel horizon pour notre société avec le maintien et la volonté de tenir la place de notre Mouvement International sur nos territoires !



2015 = 100 ans de JCI (Jeune Chambre Internationale) et 55 ans de la JCE du Mâconnais Val de Saône.



La JCE du Mâconnais Val de Saône anime également un Club des Partenaires. Cette année, nous avons fait le choix d'organiser des rencontres World Café Thématiques sur le thème national 2015 de la JCEF, les économies du futurs. Des soirées partenaires seront également au programme pour tisser et développer nos liens avec les partenaires de nos actions et du fonctionnement de notre association.



Vous pouvez prendre connaissance, à tout moment dans l'année, des membres du bureau 2015, des membres de l'association, des directeurs de commission, pour découvrir la force de notre réseau et les plus valus individuelles et collectives que reflète notre Mouvement International sur soi et sur notre territoire. Soyons positif pour influencer les énergies positives et être acteur du changement.



Les différentes actions citoyennes effectuées ces précédentes années et celles en cours sont consultables sur le site internet de l'association :