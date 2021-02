Jean André ROGNONE

Après des études de commerces, et diverses expériences dans la vente, porte a porte, immobilier, B to B, je lance mon affaire.

La commercialisation d'une gamme de produits d'entretien professionnel, et accessoires pour la maison et la voiture.



Vente en ligne dans toute l'Europe, et démarchage en direct sur le département des Alpes Maritimes.



Je cherche des partenaires commerciaux sur toute la France pour distribuer mes produits. Idéalement des structures travaillant dans le domaine du nautisme, car mes produits sont à l'origine adapté pour l'entretien des bateaux.



secteur: toute la cote atlantique, ainsi que la manche et sur la méditerranée à partir de Marseille jusqu’à la cote espagnole.



des entreprises ou commerces spécialisé dans les produits d'entretiens sont aussi fortement recherchés. me contacter pour plus d'information



Mes compétences :

E-commerce

Hygiène

Nettoyage

Achats

Distribution