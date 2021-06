Né en l'an de grâce 1974 au fin fond de l'alsace bossue je me suis dès mon plus jeune age intéressé à l'informatique (premier ordinateur : un Thomson MO6 ^^).



Après les années galères, je n'étais pas bon élève et j'ai même failli redoubler ma quatrième :p ... un déclic, un baccalauréat E et ensuite les études à l'INSA de Lyon ou j'ai choisi la productique.



J'ai passé aussi quelques années en Allemagne, d'abord en tant qu'étudiant d'échange, puis en tant que coopérant avant d'intégrer en 2000 la société proALPHA ou j'ai été consultant, puis chef de projet.



Je m'occupe aujourd'hui du développement de la société, plus précisément du développement d'un réseau commercial et d'intégrateur pour notre ERP avec comme premier marché à mettre en route : la France.



Mes compétences :

ERP

Chef de projet

Développement commercial