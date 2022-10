Jean-Baptiste CHEVALIER

Ma formation initiale en informatique et plus tard ma spécialisation dans le métier de graphiste/webdesigner m'ont permis d'acquérir des compétences variées et une grande polyvalence en matière de conception graphique et internet.

J'ai pu apprendre à maîtriser les différents logiciels Adobe (Photoshop, Indesign, Flash, Illustrator, Dreamweaver) et acquérir de bonnes connaissances dans l'art de la composition graphique.

J'exerce aujourd'hui en tant que graphiste/webdesigner indépendant.



Mes compétences :

Conception vectorielle (Logo, Pictogrammes, icones sur Illustrator)

Flyers, affiches, dépliants, newsletters

Graphiste

Photoshop CS5

Sites internet Wordpress

Mises en pages sur Indesign