Mes activités s'articulent en 3 axes: le conseil, la recherche et l'enseignement:



- Conseil: Responsable du pôle R&D à Insti7, cabinet indépendant de conseil en investissement financier ;

- Recherche: Chercheur associé à l'AMSE (Aix-Marseille Université) et au LFIN (Université Catholique de Louvain) ;

- Enseignement: Chargé de cours invité à l'Université Catholique de Louvain et vacataire à Aix-Marseille Université.