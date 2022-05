Louis MAUBERT

Diplôme de Sciences Po Paris, en filière Collectivités Territoriales, en poste depuis novembre 2013 comme chargé de mission à la Direction Générale des Services de la Mairie de Neuilly-Plaisance.



Dans une ville de 20 000 habitants au cadre de vie préservé, à proximité de Paris, mes fonctions consistent en 2 principaux aspects :

- contrôle et accompagnement d'un portefeuille de services

- missions juridiques et transversales



Mes compétences :

Veille réglementaire

Windows

OS X

Office

Esprit de synthèse et d'observation

Qualités rédactionnelles

Aisance orale