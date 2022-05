Yohann RICHARD

Issu du secteur agricole et agroalimentaire, ces 2 secteurs d'activités m'intéressent fortement.

Mon parcours scolaire s'est enrichi d'expériences et de connaissances diverses allant de la technique agricole, au commerce et à la gestion agroalimentaire par l'intermédiaire de la formation Agricadre. Un master en Finance, Contrôle de Gestion et Audit Interne à l'IAE de Bordeaux vient compléter ce parcours.

Par la suite, mes compétences en logistique se sont étoffées par les diplômes de transporteur public de marchandises et de commissionnaire transport.

A l'heure actuelle, le secteur commercial m'intéresse particulièrement.



Ces connaissances se concrétisent par de sérieuses expériences dans les secteurs agricole et agroalimentaire. J'ai en effet tenu des postes allant du manutentionnaire au contrôleur de gestion en passant par le management de production, la gestion de projet, l'audit, la logistique et maintenant le commerce.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agriculture

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Audit

Contrôle de gestion industriel

Transport routier

Développement commercial

Commissionnaire de transport