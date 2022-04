Claire COUTARD

Diplômée en 2013 de l’ESA : l'Ecole Supérieure d'Agriculture à Angers en cycle ingénieur, j’ai suivi une spécialisation en agroalimentaire qui explore les métiers de la production, de la recherché et de la qualité. J’ai saisi l’occasion de suivre ce master en alternance dans le Groupe Lactalis, à la société fromagère d’Orbec (14) pendant 3 ans dans le service production. J’y ai réalisé de nombreuses missions terrain d’amélioration continue, des postes de chef d’équipe en 2x8h mais aussi des missions de plus grande envergure par exemple : la mission de mémoire de fin d’étude où j’ai participé à la mise en place d’un nouvel atelier de production de Livarot AOP.



A la suite de mon apprentissage j’ai intégré la société fromagère de Retiers (35) en tant qu'ingénieur de production dans le service fabrication. Je travaille sur le terrain, dans un atelier de 50 personnes en 3x8h, sur un coagulateur en continu. Je participe au quotidien à la planification et au suivi de la matière avec des contraintes de qualité, de sécurité et d’environnement, à l'amélioration continue de la fiabilité et de la productivité pour optimiser l’atelier et à la gestion des dysfonctionnements d’un point de vue technologique et mécanique (aide au diagnostic des pannes et maintenance laitière de premier niveau).

De plus j'assure les remplacements de l’Adjoint Responsable fabrication (planning du personnel, Bilan matière, gestion de la fabrication en lien avec l’ordonnancement, suivi des indicateurs) pendant ses absences.