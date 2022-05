Teddy TISSOT

Ingénieur en mécanique option production. J'ai complété en 2011 mon parcours avec un MAE Gestion des entreprises. J'ai une solide experience de la production et de la maintenance dans des environnements exigeants en terme de qualité et satisfaction client. Je connais le Lean-manufacturing (5S, SMED,... ). Forte culture de grands groupes internationaux, j'ai travaillé sur des sites, demandant une innovation permanente pour diminuer les coûts de production. Ma dernière mission - gestion d’un projet prioritaire pour le site de production .



Mes compétences :

Gestion budgétaire.

Vision long terme et anticipation

Homme de terrain

Repartir les responsabilités et organiser la perfo

Qualité

Assurance qualité

Management

Industrie pharmaceutique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Production

Amélioration continue