Mathilde MUSSET

Je suis actuellement responsable du service Emploi Insertion à la DIRECCTE - Unité départementale de la Marne, où j'encadre une équipe de 5 personnes et pilote les dispositifs emploi de l'Etat.

Après 3 années de classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV, j'ai intégré le master Affaires publiques de Sciences Po. J'ai ensuite suivi pendant un an l'année de préparation aux concours administratifs, et fus admissible à l'INET et à l'ENA. je suis diplômée de l'Institut Régional d'Administration (IRA) de Metz.

J'ai en 2011 effectué un stage de 6 mois à Fimalac (Holding Marc Ladreit de Lacharrière), au pôle relations extérieures et mécénat culturel. J'étais notamment chargée de la communication sur le dossier de la Grotte Chauvet Pont d'Arc en Ardèche, j'ai rédigé des brochures culturelles, des courriers et des articles, je mettais à jour le site internet, et m'occupais de la publication des hors-séries de la Revue des Deux Mondes.

Je suis également bénévole dans l'Association de village Nanteuil Animations, qui organise chaque année un festival à destination des enfants. Je m'occupe dans ce cadre autant de la logistique, des démarches administratives (demandes de subvention...), de la communication, du recrutement des ateliers, de l'accueil des publics, de la restauration, que de l'animation d'ateliers culturels.



Mes compétences :

Force de proposition

Créativité

Finances publiques

Rédaction web

Développement économique

Education

Animation d'équipe

Persévérance

Economie

Communication

Organisation

Droit public

Politiques publiques

Autonomie

Collectivités Territoriales

Relations Publiques

Administratif

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Synthèse rédactionnelle

Rédaction

Gestion de projet

Culture

Relations internationales

Relationnel

Animation de réunions

Rigueur

Union européenne