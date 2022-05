Romain LECOMTE

Issus du milieu informatique, j’ai fait mes études et plusieurs formations dans ce domaine. (Maintenance informatique et réseau, SQL, ITIL, Office …)



Ayant pour première expérience travaillé plusieurs années au sein d’une équipe de maintenance sur site pour le Groupe FNAC Paris, mon rôle était la gestion et la maintenance du parc informatique.

J’ai eu pour principal mission le déploiement de poste informatique, la migration des postes vers des clients légers pour virtualisation et la gestion du réseau (Baie de brassage, switch, schéma du réseau)



Actuellement en poste en tant qu’opérateur technique pour CGI, j’ai pour rôles au sein de notre équipe la supervison l’échange de flux de données entres les applications du groupe, le traitement et l’analyse d’anomalies, échange sur les problématiques impactantes avec le projet, création de nombreux reportings et interventions en astreinte.

J’assiste aussi le responsable dans diverse tâches de gestion de l'équipe.



J’ai pour point fort un très bon esprit d’analyse et une rapidité de compréhension et d’adaptation ce qui me permet une monté en compétence rapide et une bonne analyse des problématiques rencontré.



Mes compétences :

Procéder à la réparation d'une panne

Poser un diagnostic sur une panne

Implanter des logiciels

Raccordement d'une baie de brassage

Dépannage informatique

Gestion d'un parc informatique

Habilitation electrique

Certification ITIL

ITIL Foundation V3

XML

SQL

SAP

Office

Animation de formations

Réseau

Déploiement informatique

Visual Basic for Applications

VBA

Analyse fonctionnelle

Servicenow