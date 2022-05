Romain LECOMTE

En recherche de nouveaux challenges après 4 ans passés en tant qu'ingénieur structure, 5 ans en tant que Responsable d'ingénierie d'installation de conduites flexibles et d'ombilicaux. Premier passage dans les projets sous marins en mers profondes avec une forte expérience de chantier (plus de 180jours offshore par an). Dernier poste en date dans le centre de Recherche et Développement avec pour mission de rendre les architectures sous marines de demain économiquement viables.

Trilingue Français, anglais et portugais (écrit et parlé). Ouvert aux opportunités à l'étranger.