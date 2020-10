CONDUCTEUR DE TRAVAUX CONFIRME TCE

Expérience 9 ans



TCE: Gros œuvre et Second œuvre



Préparation et suivi de chantier (marché privé et public): consultation et attribution des marchés, plannings, commandes, PIC, sous-traitance, gestion fournisseur, gestion d'équipes, garant de la sécurité, garant de la qualité des travaux...



Logiciels Autocad, ZWCad, Sketchup Pro, BATI SCRIPT

Bureautique Pack Office