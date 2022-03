Bonjour,



Depuis 2016, j'ai changé de vie pour devenir Artiste plasticien. Cette vie de bohème et d'indépendance me va comme un gant... Elle me permet de passer des journées entières dans mon atelier à dessiner, sculpter, graver... Chaque jour qui passe une oeuvre nouvelle voit le jour... L'Atelier Lemoine est né et vous invite à le suivre sur les chemins de la création.



Au plaisir d'échanger avec vous sur viadeo,



Jean-Baptiste Lemoine

Artiste plasticien

https://www.instagram.com/atelierlemoine/?hl=fr



Mes compétences :

Prospection

Communication

Marketing

Créativité

Vente

Partenariats