Jean-Baptiste MBA

Ma rencontre avec JIRA date de 2010, alors que je le déployais pour un grand compte de l’aéronautique. Le périmètre fonctionnel incluait une dizaine d’applications et 15000 utilisateurs potentiels dans le monde. J’ai acquis depuis une expérience de premier plan en travaillant pour un acteur majeur de l’écosystème Atlassian en France et à l’étranger.



Au final, c’est bien une vingtaine de clients que j’ai accompagnés en France, au Royaume Uni, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, en tant qu’expert Atlassian au cours des 7 dernières années. J’interviens régulièrement pour des missions de conseil ou de déploiement mais aussi pour animer des webinars, des journées de formations, ainsi que pour la rédaction d’articles de blogs sur les outils Atlassian.



Mes collègues et mois sommes disponibles pour vous accompagner sur toutes vos problématiques liés aux applications Atlassian : JIRA, Confluence, Bitbucket, HipChat, Trello, etc. n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



PS : Faites donc un tour par ici pour visiter notre portail sur JIRA : www.jira-club.net



Mes compétences :

Jira

Conseil

Documentation

AMOA

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Système d'information