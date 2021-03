Jean-Baptiste MONTE

Ancien militaire de carrière dans la gendarmerie nationale au grade d’adjudant, je suis en position de retraite depuis le 2 septembre 2008 afin de me reconvertir dans le milieu civil. Je suis particulièrement intéressé par un poste à responsabilités correspondant à mon profil de compétence et de carrière.

En effet, j’ai occupé depuis le début de ma carrière militaire de multiples postes qui mon permis de développer et ainsi d’acquérir une expérience solide dans des domaines variés et plus particulièrement dans les domaines de la gestion de personnel, management, administratif, élaboration de planning, gestion de stock, le bâtiment, l'informatique.

Ces emplois m’ont également permis d’élargir mes capacités d’adaptation et de me mettre au fait de la résolution des problèmes humains et organisationnels.

Par ailleurs, mon profil professionnel, ci-joint, vous expose mes compétences techniques, mon cursus militaire vous démontrant mon savoir en matière d’adaptation, de responsabilité, d’organisation et de rigueur. Ma lettre de motivation accompagnée de mon CV pourraient vous apporter plus de précisions sur mes compétences. Cependant, je souhaite vous préciser que ces expériences professionnelles m’ont aussi aidé à réfléchir aux types de postes dans lesquels je serais le plus susceptible de m’épanouir et d’apporter toutes mes connaissances.





Compétences développées:



-Neuf années de management d’un effectif de 12 à 20 personnes

-Gestion du personnel (notation, gestion disciplinaire, suivi des congés, gestion des mutations, suivi médical, suivi de la formation)

-Encadrement du personnel et planification du travail dans divers secteurs d’activités, gestion des tensions, harmonisation du travail de groupe, amélioration des conditions de travail

-Organisation, contrôle et suivi de prestations ( gestion administrative, suivi des dossiers, suivi et certification des factures)

-Prise de décisions rapides, adaptabilité à l’imprévu



Liés à l'emploi:



-Analyse et synthèse des informations techniques et organisationnelles

-Esprit de synthèse et facilité rédactionnelle

Echange d’information avec les collaborateurs, qualité et aisance de l’expression orale et écrite

-Négociations avec des interlocuteurs variés et prise en compte de leur avis

-Maîtrise des outils informatiques WORD, EXEL, POWERPOINT, OUTLOOK, INTERNET(Utilisation et dépannage) Cours informatique.



Libre de suite n'hésitez pas à me contacter Merci

Portable: 06.16.34.23.37

Email : jean-baptiste.monte@sfr.fr



