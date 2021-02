Manager de l'équipe de Chromatographie en Phase Gazeuse au sein du laboratoire d'analyses agroalimentaire Upscience (ex In Vivo Labs) à Saint-Nolff (56), j'organise la production de l'unité, et gère le personnel et les aspects techniques afin de répondre aux attentes des clients dans le respect des exigences qualités.



Mes compétences :

Management

Chromatographie gazeuse

Biologie moléculaire

Biochimie