Jean-Baptiste THEVENET

Je suis en charge de la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie autour du développement et de la livraison d'équipements critiques charge utile sur les six prochains satellites de navigation de la constellation Galileo.

Cela inclue la coordination d'une équipe d'une quinzaine de personne dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi les interactions avec le client, les fournisseurs d'équipement en interne et en externe, et d'autres entités du groupe. Ce job requiert des compétences pluri-disciplinaires, la capacité à interfacer avec et supporter la R&D. Une bonne compréhension de l'environnement industriel ou de sécurité, et du cycle de développement des produits dans un planning ambitieux est également nécessaire. la production d'un satellite de Telecom ou de Navigation excède généralement les 100 ME.



Mes compétences :

Engineering Management

System engineering

Space techniques and technologies

Signal processing