Jean-Baptiste VARON

Titulaire du Master Audit Interne, Contrôle, Conseil de l'IAE Lille, mon parcours est marqué par la diversité des secteurs d'activités auxquels j'ai été confronté ( Banque, BTP, Industrie médicale, Distribution, Vente à distance - E-commerce), des tailles d'entreprises (PME, GE), en intégrant une dimension financière à mes expériences et favorisant la prise de recul sur des problématiques stratégiques et financières diverses.



Dynamique et ayant un goût prononcé du challenge, j'attache une attention particulière aux projets complexes et ambitieux à portée internationale, alliant contrôle de gestion, problématiques comptables et développement stratégique de toute sorte. Je vise à moyen terme l'encadrement d'une équipe ou d'un collaborateur.



Avec plus de 3 ans d'expérience en comptabilité-contrôle de gestion, je suis actuellement Contrôleur de gestion groupe chez Marie Brizard Wine & Spirits (http://www.fr.mbws.com), en charge du contrôle de gestion global du groupe (CA 450 M€).



Mes compétences :

Budget et Controlling

Microsoft Excel

Cognos

Gestion de projet

Sage ERP X3

Comptabilité générale

Business Intelligence