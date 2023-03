Jean-Bernard BARDOT

Après avoir passé près de 20 ans comme manager commerce en hyper, j'ai, depuis 3 ans, la chance et le bonheur de travailler en centrale d'achat.

Chaque jours, je n'oublie pas ce que j'attendais quand j'étais en magasin.

Ne pas oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va !

Je garde mon exigence, ma rigueur, ma persuasion, mon charisme pour me permette de développer un commerce riche et rentable, de contrôler et faire contrôler et augmenter la qualité des produits.



Mes compétences :

Rigueur

Relationnel

Autonomie professionnelle

Créativité

Passionné