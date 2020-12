Jean-Bernard LAROQUE

Mes clients principaux sont basés en Asie. Ils incluent, entre autres, des services de réservations en ligne, des hôtels, des centres d'écotourisme, des agences de voyages et des responsables de marketing en ligne.



J'offre et je m'impose des standards élevés. Mes traductions sont précises, fidèles et cohérentes. Le style et les nuances des textes sources sont conservés mais jamais vous ne penseriez qu'il s'agit de traductions.





Quoique basé en France, je suis en mesure d'offrir des tarifs asiatiques sensiblement inférieurs à ceux de mes concurrents européens. Si vous pensez qu'en ces temps de crise, ceux-ci sont trop chers, n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples détails.



http://asiatranslations.jimdo.com/

http://auvergnetraductions.wifeo.com/



